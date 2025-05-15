Росгвардейцы на юго-востоке Москвы задержали прохожего с 50 г эфедрона

«Следуя по ул. Крутицкий Вал, росгвардейцы обратили внимание на мужчину, который, заметив правоохранителей, сменил направление движения, но был остановлен. В ходе проверки документов 20-летний гость столицы заметно нервничал и терялся в ответах. Позже гражданин признался, что у него при себе имеются запрещенные вещества. Стражи порядка задержали нарушителя. На месте происшествия следственно-оперативной группой из кошелька мужчины было изъято 46 полимерных пакетиков общей массой более 50 г. Экспертизой было установлено, что содержимое изъятых свертков является эфедроном», — рассказали в пресс-службе.