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Бастрыкину доложат о таксисте-мигранте, пристававшем к пассажирке

Следком возбудил уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании уголовного дела в отношении таксиста из Таджикистана, пристававшего к пассажирке в Салавате.

Как сообщили в СКР, инцидент произошел 10 мая. Водитель такси, завершив поездку, начал приставать к клиентке и попытался проникнуть в ее квартиру.

«Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по РБ Владимира Архангельского доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах его расследования. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в СК.