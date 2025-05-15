Бастрыкину доложат о таксисте-мигранте, пристававшем к пассажирке

«Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по РБ Владимира Архангельского доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах его расследования. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в СК.