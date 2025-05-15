Бастрыкину доложат о таксисте-мигранте, пристававшем к пассажирке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании уголовного дела в отношении таксиста из Таджикистана, пристававшего к пассажирке в Салавате.
Как сообщили в СКР, инцидент произошел 10 мая. Водитель такси, завершив поездку, начал приставать к клиентке и попытался проникнуть в ее квартиру.
«Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по РБ Владимира Архангельского доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах его расследования. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в СК.