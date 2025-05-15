В Уфе обвиняемый в пособничестве во взяточничестве бизнесмен остался под арестом

Бизнесмен Олег Макаренко, обвиняемый в пособничестве во взяточничестве, остался под домашним арестом. Постановление об избранной мере пресечения оставил в силе Верховный суд Башкирии, передает «Ъ-Уфа» со ссылкой на адвоката предпринимателя.
Следствие считает, что в 2022 году обвиняемый организовал передачу около 400 тысяч рублей от трех студентов-хоккеистов КХЛ директору института нефтегазового бизнеса Татьяне Лейберт. По версии обвинения, эти средства являлись взяткой за обеспечение успешной сдачи экзаменов.
Свою вину Макаренко не признал.
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