Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе обвиняемый в пособничестве во взяточничестве бизнесмен остался под арестом

ВС Башкирии оставил под домашним арестом бизнесмена Олега Макаренко.

Источник: Комсомольская правда

Бизнесмен Олег Макаренко, обвиняемый в пособничестве во взяточничестве, остался под домашним арестом. Постановление об избранной мере пресечения оставил в силе Верховный суд Башкирии, передает «Ъ-Уфа» со ссылкой на адвоката предпринимателя.

Следствие считает, что в 2022 году обвиняемый организовал передачу около 400 тысяч рублей от трех студентов-хоккеистов КХЛ директору института нефтегазового бизнеса Татьяне Лейберт. По версии обвинения, эти средства являлись взяткой за обеспечение успешной сдачи экзаменов.

Свою вину Макаренко не признал.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.