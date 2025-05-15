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Силы ПВО за ночь сбили над территорией РФ два украинских беспилотника

В ночь на 15 мая российские средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотника самолетного типа над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на 15 мая российские средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотника самолетного типа над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны были уничтожены в небе над Ростовской и Белгородской областями, передает Telegram-канал МО РФ.

13 мая в поселке Шамино Шебекинского округа Белгородской области в результате атак беспилотников украинской армии два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи также получили ранения.

12 мая в Каменске Ростовской области российские средства РЭБ отразили атаку украинских БПЛА. В результате ударов ВСУ никто не пострадал.

7 мая в Министерстве обороны России сообщили, что за сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.