Преступная «трава» росла дома: полиция изъяла 55 кг наркотиков на юге Казахстана

Подозрительного пассажира обнаружила служебная собака на стационарном посту «Шеп» — у него нашли сверток с марихуаной.
Полицейские были шокинованы, когда добрались до его дома — под его крышей в поселке Жанакорган они обнаружили плантаци.ю с 4190 кустами каннабиса.
Жилой дом был переоборудован под фитолабораторию, где в спальне росли еще 14 кустов. Общий вес изъятых наркотических средств превысил 55 кг.
Всего же из четырех уничтоженных нарколабораторий полиция изъяла более 91 кг наркотических средств, в том числе около 7 кг синтетики и одной тонны прекурсоров, предназначенных для изготовления наркотиков.
Подозреваемых задержали — теперь они в изоляторе временного содержания.