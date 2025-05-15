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Преступная «трава» росла дома: полиция изъяла 55 кг наркотиков на юге Казахстана

АСТАНА, 15 мая — Sputnik. Житель Кызылординской области организовал фитолабораторию прямо у себя дома, сообщает Polisia.kz.

Источник: Пресс-служба КНБ РК

Подозрительного пассажира обнаружила служебная собака на стационарном посту «Шеп» — у него нашли сверток с марихуаной.

Полицейские были шокинованы, когда добрались до его дома — под его крышей в поселке Жанакорган они обнаружили плантаци.ю с 4190 кустами каннабиса.

Жилой дом был переоборудован под фитолабораторию, где в спальне росли еще 14 кустов. Общий вес изъятых наркотических средств превысил 55 кг.

рассказал и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан

Всего же из четырех уничтоженных нарколабораторий полиция изъяла более 91 кг наркотических средств, в том числе около 7 кг синтетики и одной тонны прекурсоров, предназначенных для изготовления наркотиков.

Подозреваемых задержали — теперь они в изоляторе временного содержания.