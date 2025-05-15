Солдат сбил штурмовик «КамАЗом» и вынужден выплатить Минобороны 10 млн рублей

Житель Челябинской области также указал, что после ДТП его состояние здоровья значительно ухудшилось, а профессиональных навыков и специальности у него нет, в связи с чем он не в состоянии возместить причиненный ущерб в размере 10 миллионов рублей. Кроме того, сам Эрлих и его представители настаивали на том, что ответственность за случившееся ДТП должна возлагаться на воинскую часть, штатного водителя автомобиля «Урал» и командира подразделения, в котором он проходил службу. Изучив материалы уголовного дела и доводы сторон, судебная коллегия признала вынесенный приговор законным, обоснованным и справедливым, отклонив доводы апелляционных жалоб.