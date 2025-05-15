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В посёлке Рефтинском произошёл пожар в пустующем здании цеха

Пустующий цех загорелся в посёлке Рефтинском.

Источник: МЧС по Свердловской области

В посёлке Рефтинском 15 апреля загорелось здание цеха. Пожарные ликвидировали крупное возгорание, сообщает МЧС по Свердловской области.

— Утром поступило сообщение о пожаре на территории промышленной площадки в районе улицы Гагарина. Загорелось пустующее здание цеха на площади 1620 квадратных метров, — уточняют в ведомстве.

Благодаря слаженным действиям пожарных огонь не распространился дальше. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

Пожар помогали ликвидировать 33 человека и 12 единиц спецтехники.