Эрдоган не полетит в Стамбул на переговоры России и Украины

«Встречи с делегациями РФ и Украины, которые могут провести переговоры в четверг в Стамбуле, нет в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», — сообщает РИА Новости со ссылкой на график мероприятий президента. Переговоры, предложенные президентом России Владимиром Путиным, представляют собой первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом.