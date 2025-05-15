Эрдоган не полетит в Стамбул на переговоры России и Украины

Эрдогана не будет в Стамбуле во время переговоров России и Украины.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует выезд в Стамбул для участия в переговорах между Россией и Украиной. Согласно графику мероприятий, представленного канцелярией президента, все запланированные мероприятия с участием Эрдогана состоятся в Анкаре.
«Встречи с делегациями РФ и Украины, которые могут провести переговоры в четверг в Стамбуле, нет в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», — сообщает РИА Новости со ссылкой на график мероприятий президента. Переговоры, предложенные президентом России Владимиром Путиным, представляют собой первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности принять переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле и обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным. Анкара также выражала готовность следить за соблюдением возможного прекращения огня на Украине. Российская сторона неоднократно подчеркивала заинтересованность в возобновлении прямого диалога с Киевом без предварительных условий.