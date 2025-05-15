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В Башкирии вспыхнули пожары из-за горящей сухой травы

В Башкирии вновь загорелась сухая трава.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за сутки дважды горела сухая трава. Об этом сообщил глава республиканского Госкомитета по ЧС Кирилл Первов. По его информации, пожары произошли в в Агидели и Давлекановском районе.

Первов также добавил, что за последние 24 часа лесных пожаров на территории региона не зарегистрировано.

Всего с января текущего года в республике было зарегистрировано шесть случаев возгораний в лесных массивах, общая площадь которых превысила 24 гектара, а также 250 фактов загораний сухой растительности, охвативших более 1200 гектаров территории.

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