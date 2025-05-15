Минюст США настаивает на депортации арестованной ученой из РФ Петровой

В ходе слушаний в суде штата Вермонт по делу ученой из РФ Ксении Петровой, которой вменяется ввоз в США незадекларированных эмбрионов лягушек, представитель американского Минюста выступил за депортацию россиянки, сообщает ABC News.
По информации СМИ, прокурор Минюста Джеффри Хартман утвердительно ответил на вопрос судьи США Кристины Рейсс о том, действительно ли представляемое им министерство просит о высылке фигурантки дела в РФ.
«Да, ваша честь», — заявил Хартман.
Напомним, Петрову, работающую в медшколе Гарварда, задержали в феврале в аэропорту Бостона после возвращения из Франции в связи с тем, что она не задекларировала эмбрионы лягушек, которые привезла для изучения.
В четверг, 15 мая, стало известно о предъявлении ученой обвинений в контрабанде товаров в США и ее аресте.