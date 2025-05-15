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Минюст США настаивает на депортации арестованной ученой из РФ Петровой

Россиянке предъявили обвинение в контрабанде эмбрионов лягушек.

Источник: Аргументы и факты

В ходе слушаний в суде штата Вермонт по делу ученой из РФ Ксении Петровой, которой вменяется ввоз в США незадекларированных эмбрионов лягушек, представитель американского Минюста выступил за депортацию россиянки, сообщает ABC News.

По информации СМИ, прокурор Минюста Джеффри Хартман утвердительно ответил на вопрос судьи США Кристины Рейсс о том, действительно ли представляемое им министерство просит о высылке фигурантки дела в РФ.

«Да, ваша честь», — заявил Хартман.

Напомним, Петрову, работающую в медшколе Гарварда, задержали в феврале в аэропорту Бостона после возвращения из Франции в связи с тем, что она не задекларировала эмбрионы лягушек, которые привезла для изучения.

В четверг, 15 мая, стало известно о предъявлении ученой обвинений в контрабанде товаров в США и ее аресте.