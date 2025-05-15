Подпольный бар с казино для китайцев обнаружили во Владивостоке

В социальных сетях появилась информация, что во Владивостоке на улице Кипарисовой, 4Д, уже на протяжении нескольких месяцев работает подпольный бар, который работает только ночью. На опубликованных видео много видно в баре людей, при этом практически все гости из Китая.
В заведении проходят азартные игры на деньги, продаются спиртные напитки. Местные жители уже давно знают, что бар функционирует, но ничего с этим сделать не могут.
По мнению разных изданий, в подпольном клубе идет продажа алкоголя без лицензий, а также проводят незаконные азартные игры на деньги.
В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о том, что на улице Кипарисовой расположен незаконный бар. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося в этом заведении.