В Пермском крае водитель насмерть сбил дорожного рабочего

Вчера, 14 мая, на автодороге Кунгур — Соликамск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб работник дорожной службы. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Предварительно установлено, что на 163 км трассы водитель «Газели» выехал на правую обочину, где допустил наезд на дорожного рабочего. В результате ДТП мужчина 1977 года рождения от полученных травм скончался до приезда медицинской помощи.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.