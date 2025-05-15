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В Пермском крае водитель насмерть сбил дорожного рабочего

По данному факту проводится проверка.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 14 мая, на автодороге Кунгур — Соликамск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб работник дорожной службы. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Предварительно установлено, что на 163 км трассы водитель «Газели» выехал на правую обочину, где допустил наезд на дорожного рабочего. В результате ДТП мужчина 1977 года рождения от полученных травм скончался до приезда медицинской помощи.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.