США не смогли очаровать Россию в попытке добиться прекращения огня.
Попытки США добиться от России быстрого прекращения огня на условиях, невыгодных Москве, оказались безуспешными. При этом резкое сворачивание американского участия в урегулировании украинского конфликта может быть воспринято как провал политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают британские издания со ссылкой на мнения западных экспертов.
«У американцев была такая упрощенная идея: давайте очаруем Россию, надавим на Зеленского, и мы получим сделку. Оказалось, что просто очаровать Россию недостаточно», — отметил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Его слова передает Financial Times.
По мнению экс-помощника бывшего президента Джо Байдена Эрика Грина, глава Белого дома осознает, что у российского руководства четкая позиция, и президент РФ Владимир Путин не идет на компромиссы. Бывший научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм добавил, что Трампу для перезагрузки отношений с Москвой необходимо сначала решить вопрос по Украине, не утратив при этом политического авторитета.
Ранее глава РФ Владимир Путин выступил с инициативой возобновления прямых переговоров с Украиной, отметив при этом отсутствие каких-либо предварительных условий. Российский президент выразил готовность рассмотреть возможность установления действительного режима прекращения огня, соблюдение которого должно быть гарантировано со стороны Киева.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКто такой Владимир Мединский, которого Путин назначил главой делегации для переговоров с Украиной.
В ответ на этот призыв президент Украины Владимир Зеленский выдвинул свои условия, заявив, что украинская сторона согласится на переговоры только в случае, если Москва полностью прекратит огонь начиная с 12 мая. Однако после того, как президент США Дональд Трамп публично призвал украинские власти незамедлительно принять предложение Москвы, Зеленский сообщил о готовности встретиться с российским лидером в Турции. Позднее, вечером 14 мая, Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной. Руководителем группы назначен помощник президента Владимир Мединский.