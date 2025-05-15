FT: США не смогли очаровать Россию, пытаясь добиться прекращения огня

В ответ на этот призыв президент Украины Владимир Зеленский выдвинул свои условия, заявив, что украинская сторона согласится на переговоры только в случае, если Москва полностью прекратит огонь начиная с 12 мая. Однако после того, как президент США Дональд Трамп публично призвал украинские власти незамедлительно принять предложение Москвы, Зеленский сообщил о готовности встретиться с российским лидером в Турции. Позднее, вечером 14 мая, Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной. Руководителем группы назначен помощник президента Владимир Мединский.