Обнародовала причина трагического крушения самолета Bristell в Приморье в 2024 году

Причиной крушения частного самолета Bristell RGRA-5500G с двумя авиапутешественниками из Омска на борту, произошедшего в августе 2024 года в Приморском крае, стало нарушение правил пилотирования в условиях облачности и потеря пространственной ориентации командиром воздушного судна. Об этом говорится в официальном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), опубликованном накануне.