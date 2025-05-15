Обнародовала причина трагического крушения самолета Bristell в Приморье в 2024 году

Причиной крушения частного самолета Bristell RGRA-5500G с двумя авиапутешественниками из Омска на борту, произошедшего в августе 2024 года в Приморском крае, стало нарушение правил пилотирования в условиях облачности и потеря пространственной ориентации командиром воздушного судна. Об этом говорится в официальном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), опубликованном накануне.
Авария произошла при снижении воздушного судна в условиях сложной метеообстановки.
«Командир воздушного судна потерял ориентацию в пространстве, а также решил снижаться, несмотря на облака», — говорится в документе.
Самолет, следовавший с аэродрома Пушистый (Сахалин) в сторону аэродрома Новороссия (Приморье), не прибыл в пункт назначения. Утром 7 августа его обломки были обнаружены на склоне горы Стеклянуха, полностью закрытой в момент происшествия облаками. Оба находившихся на борту — супруги из Омска — погибли.
МАК установил, что пилот:
- не запрашивал актуальный метеопрогноз у официальных источников, ограничившись данными веб-сервиса;
- не прошел предполетный медосмотр;
- не имел допуска к полетам в сложных погодных условиях;
- не запрашивал посадку на запасной аэродром, как того требует регламент, после входа в облачность.
На скорости около 220 км/ч самолет задел верхушки деревьев, после чего столкнулся со склоном горы. Технических неисправностей или отказов оборудования, как установили эксперты, на борту выявлено не было.