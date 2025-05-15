В Прикамье расследуется убийство мужчины

По данным следствия, в ночь на 5 мая в селе Трун Чернушинского муниципального округа между потерпевшим и его 26-летним знакомым произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. Фигурант избил пожилого мужчину кулаками по голове и туловищу. Тот скончался на месте. Злоумышленник скрылся с места происшествия.