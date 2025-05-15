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В Прикамье расследуется убийство мужчины

В Чернушке по факту убийства молодым человеком 65-летнего жителя Чернушинского муниципального округа расследуется уголовное дело, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Источник: Агентство «Москва»

По данным следствия, в ночь на 5 мая в селе Трун Чернушинского муниципального округа между потерпевшим и его 26-летним знакомым произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. Фигурант избил пожилого мужчину кулаками по голове и туловищу. Тот скончался на месте. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Личность предполагаемого виновника установили следователи территориального следственного отдела во взаимодействии с сотрудниками полиции. Мужчину задержали, сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.