15-летнюю девочку ищут полицейские и волонтеры в Свердловской области

Приметы Софьи: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы бордовые, крашенные, ниже плеч. Была одета в черные спортивные штаны и футболку, розовый бомбер, куртку черного цвета с белыми полосками, черные кроссовки. С собой у нее школьный рюкзак.