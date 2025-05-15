15-летнюю девочку ищут полицейские и волонтеры в Свердловской области

Сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов приступили к поискам 15-летней Софьи Запеваловой из Верхней Пышмы. О местонахождении девочки ничего не известно с 13 мая.
Приметы Софьи: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы бордовые, крашенные, ниже плеч. Была одета в черные спортивные штаны и футболку, розовый бомбер, куртку черного цвета с белыми полосками, черные кроссовки. С собой у нее школьный рюкзак.
Сообщить информацию о пропавшем подростке можно по телефонам: 89000440220, 8 (34368) 5−43−44 или на линию 112.