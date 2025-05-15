Застрелили и забрали 11 миллионов: дело об убийстве двух мужчин получило продолжение спустя 12 лет

Дело долго не могли раскрыть, но оперативники не опускали руки. Кропотливая работа следователей и полицейских в итоге привела к задержанию всех участников группировки. Иркутский областной суд признал бандитов виновными по целому ряду статей, среди них бандитизм, разбой с применением оружия, убийство двух лиц из корыстных побуждений и поджог автомобиля. Сейчас им назначены наказания в виде лишения свободы на длительные сроки от 18 до 20 лет.