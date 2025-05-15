Застрелили и забрали 11 миллионов: дело об убийстве двух мужчин получило продолжение спустя 12 лет

В Бурятии завершилось громкое судебное разбирательство по делу преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом золота. Восемь участников банды получили солидные сроки — от 18 до 20 лет колонии. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и Следкоме республики.
Все началось в 2013 году, когда лидер группировки, контролировавший часть черного рынка золота в Бодайбо Иркутской области, решил «убрать» конкурентов. Он собрал вооруженную банду, снабдив ее автоматическим оружием, и выследил двух мужчин, которые везли крупную партию драгметалла.
На трассе «Таксимо — Бодайбо» бандиты устроили засаду. Фото: СУ СКР Бурятии.
— В июне на трассе «Таксимо — Бодайбо» бандиты устроили засаду. Когда жертвы проезжали мимо, их внедорожник расстреляли в упор. Водитель погиб сразу, второй мужчина попытался бежать, но был настигнут и добит. Преступники забрали 11 миллионов рублей, подожгли машину и скрылись, — сообщают в пресс-службе ведомств.
Водитель погиб сразу, второй мужчина попытался бежать. Фото: прокуратура Бурятии.
Дело долго не могли раскрыть, но оперативники не опускали руки. Кропотливая работа следователей и полицейских в итоге привела к задержанию всех участников группировки. Иркутский областной суд признал бандитов виновными по целому ряду статей, среди них бандитизм, разбой с применением оружия, убийство двух лиц из корыстных побуждений и поджог автомобиля. Сейчас им назначены наказания в виде лишения свободы на длительные сроки от 18 до 20 лет.
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