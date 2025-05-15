В Хабаровском крае завели уголовное дело о браконьерстве на осетра и калугу

Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура совместно с контролирующими органами пресекла незаконную добычу краснокнижных видов рыб на реке Амур. В ходе рейда у поселка Тыр в Ульчском районе задержаны двое местных жителей, пытавшихся выловить осетра амурского и калугу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.