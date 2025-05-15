В Хабаровском крае завели уголовное дело о браконьерстве на осетра и калугу

Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура совместно с контролирующими органами пресекла незаконную добычу краснокнижных видов рыб на реке Амур. В ходе рейда у поселка Тыр в Ульчском районе задержаны двое местных жителей, пытавшихся выловить осетра амурского и калугу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Изъятые гидробионты были выпущены обратно в естественную среду обитания, что позволило предотвратить ущерб водным биоресурсам на сумму около 600 тысяч рублей.
По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Незаконная добыча особо ценных видов биоресурсов группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Природоохранная прокуратура напоминает, что осетр амурский и калуга занесены в Красную книгу России, и их добыча полностью запрещена.