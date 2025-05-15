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В Башкирии бесплатно раздают землю для строительства домов

Жители Башкирии могут получить участки для строительства жилья бесплатно.

Источник: Комсомольская правда

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии объявило о предоставлении бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Земля находится в Иглинском районе, в селе Алаторка. Там подготовлено к распределению 14 земельных наделов.

Согласно информации ведомства, право на получение участков безвозмездно имеют молодые семьи, многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Для последних двух категорий предусмотрена альтернатива — вместо земельного надела они могут выбрать единовременную денежную компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

Отдельной льготной категорией выделены участники специальной военной операции, которые также могут претендовать на бесплатное получение земли для строительства жилья. Все выделяемые участки имеют целевое назначение — исключительно для возведения индивидуальных жилых домов.

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