В Башкирии бесплатно раздают землю для строительства домов

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии объявило о предоставлении бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Земля находится в Иглинском районе, в селе Алаторка. Там подготовлено к распределению 14 земельных наделов.
Согласно информации ведомства, право на получение участков безвозмездно имеют молодые семьи, многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Для последних двух категорий предусмотрена альтернатива — вместо земельного надела они могут выбрать единовременную денежную компенсацию в размере 250 тысяч рублей.
Отдельной льготной категорией выделены участники специальной военной операции, которые также могут претендовать на бесплатное получение земли для строительства жилья. Все выделяемые участки имеют целевое назначение — исключительно для возведения индивидуальных жилых домов.
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