Стало известно, во сколько начнутся переговоры России и Украины

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, а президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность приехать после призыва президента США Дональда Трампа. Российская сторона заявляла о надежде, что встреча не будет использована только в пиар-целях, и подчеркивала, что на переговорах планируется обсудить вопросы устойчивого урегулирования конфликта на Украине.