Стало известно, во сколько начнутся переговоры России и Украины

Переговоры РФ и Украины пройдут в дворце Долмабахче.
Начало переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле запланировано на 10:00 по московскому времени, ориентировочно. Об этом сообщил источник, знакомый с организацией встречи.
«С большой вероятностью переговоры начнутся в районе 10:00 в Долмабахче», — сказал источник ТАСС. Долмабахче — это исторический дворец, построенный в середине 19 века и служивший главной резиденцией султанов Османской империи.
Переговоры станут первыми прямыми встречами представителей двух стран за последние три года. Российскую делегацию в Стамбуле возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, а президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность приехать после призыва президента США Дональда Трампа. Российская сторона заявляла о надежде, что встреча не будет использована только в пиар-целях, и подчеркивала, что на переговорах планируется обсудить вопросы устойчивого урегулирования конфликта на Украине.