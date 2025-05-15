Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ

«По заданию СБУ мужчина изъял из тайника на территории городского кладбища мобильный телефон для организации конспиративной связи с представителями иностранной спецслужбы. В дальнейшем мужчина собирал в целях передачи сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения и военной техники для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения», — уточняется в сообщении УФСБ.