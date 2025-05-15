Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ

По данным силовиков, один из задержанных — 53-летний севастополец — был завербован представителем СБУ через Telegram.
«По заданию СБУ мужчина изъял из тайника на территории городского кладбища мобильный телефон для организации конспиративной связи с представителями иностранной спецслужбы. В дальнейшем мужчина собирал в целях передачи сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения и военной техники для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения», — уточняется в сообщении УФСБ.
Второй подозреваемый в связях с украинскими спецслужбами севастополец был завербован разоблаченным агентом СБУ.
«По его заданию мужчина осуществил сбор и передачу сведений о расположенных в городе объектах ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации. Информация была передана иностранной разведке для использования при нанесении ракетных ударов», — говорится в сообщении.
Кроме того, во время обыска дома у 51-летнего задержанного обнаружили два брикета взрывчатого вещества иностранного производства на основе гексогена общей массой более одного килограмма, электродетонатор и радиоуправляемое исполнительное устройство.
В отношении севастопольцев возбуждены уголовные дела о государственной измене. Задержанным грозит вплоть до пожизненного заключения.