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Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны два местных жителя по подозрению в сотрудничестве со службой безопасности Украины. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

По данным силовиков, один из задержанных — 53-летний севастополец — был завербован представителем СБУ через Telegram.

«По заданию СБУ мужчина изъял из тайника на территории городского кладбища мобильный телефон для организации конспиративной связи с представителями иностранной спецслужбы. В дальнейшем мужчина собирал в целях передачи сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения и военной техники для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения», — уточняется в сообщении УФСБ.

Второй подозреваемый в связях с украинскими спецслужбами севастополец был завербован разоблаченным агентом СБУ.

«По его заданию мужчина осуществил сбор и передачу сведений о расположенных в городе объектах ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации. Информация была передана иностранной разведке для использования при нанесении ракетных ударов», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время обыска дома у 51-летнего задержанного обнаружили два брикета взрывчатого вещества иностранного производства на основе гексогена общей массой более одного килограмма, электродетонатор и радиоуправляемое исполнительное устройство.

В отношении севастопольцев возбуждены уголовные дела о государственной измене. Задержанным грозит вплоть до пожизненного заключения.