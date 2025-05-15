Под Самарой люди устроили митинг против строительства крематория в Кривом Озере

Его проект был утвержден правительством региона.
Здание собираются построить недалеко от села Кривое Озеро. Местные с самого начала высказывали недовольства по поводу грядущей стройки.
В областном Минстрое отметили, что перед утверждением проекта там были соблюдены все необходимые мероприятия. Учреждение будет построено, учитывая должные нормы.
Напомним, что вопрос о стройке поднимался еще в 2021 году. Против проекта выступали и некоторые ведомства — прокуратура и СК РФ.
О происшествии стало известно от 63.ru.