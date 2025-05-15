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Под Самарой люди устроили митинг против строительства крематория в Кривом Озере

В Самарской области жители устроили митинг против возведения нового крематория.

Его проект был утвержден правительством региона.

Здание собираются построить недалеко от села Кривое Озеро. Местные с самого начала высказывали недовольства по поводу грядущей стройки.

В областном Минстрое отметили, что перед утверждением проекта там были соблюдены все необходимые мероприятия. Учреждение будет построено, учитывая должные нормы.

Напомним, что вопрос о стройке поднимался еще в 2021 году. Против проекта выступали и некоторые ведомства — прокуратура и СК РФ.

О происшествии стало известно от 63.ru.