Экс-начальник отдела ГИБДД Челябинска задержан по подозрению в коррупции

Коррупционные преступления выявили силовики регионального УФСБ России вместе с коллегами из ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Речь идет о возбуждении уголовных дел на бывшего начальника отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску по статьям «Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности», «Получение взятки в особо крупном размере», а также на руководителя коммерческой организации по статье «Дача взятки в особо крупном размере».
С января 2020 года по май 2024 года сотрудники челябинского ГАИ получали от своего руководителя указания не привлекать к ответственности руководителей фирмы и ее работников за нарушения при перевозке грузов в Челябинске.
В региональном следственном управлении добавили, что экс-глава челябинского отдела ГАИ в период с января 2018 года по май 2024 года получил взятки в особо крупном размере. По имеющимся данным, это были автомобили Volvo S80 и Toyota Camry, строительные материалы, бытовая техника.
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что ведомство проведет служебную проверку.
«Должностное лицо будет уволено из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке», — прокомментировали в областном полицейском главке.
По месту жительства и на работе у подозреваемых прошли обыски. Следователи собираются предъявить задержанным обвинения. Также суд должен избрать меру пресечения.