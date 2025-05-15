Экс-начальник отдела ГИБДД Челябинска задержан по подозрению в коррупции

Коррупционные преступления выявили силовики регионального УФСБ России вместе с коллегами из ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Речь идет о возбуждении уголовных дел на бывшего начальника отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску по статьям «Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности», «Получение взятки в особо крупном размере», а также на руководителя коммерческой организации по статье «Дача взятки в особо крупном размере».