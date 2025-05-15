В Новосибирске арестовали министра промышленности и торговли

В прокуратуре также сообщили, что уголовное дело также возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении двоих руководителей общества с ограниченной ответственностью. Следователи МВД ходатайствуют об аресте всех фигурантов дела.