В Новосибирске арестовали министра промышленности и торговли

НОВОСИБИРСК, 15 мая — РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в четверг заключил под стражу министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении полномочий, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Избрать в отношении Гончарова Андрея Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу… до 12 июля 2025 года», — сказала судья Наталья Латыпова.
О возбуждённом уголовном деле в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова сообщила прокуратура региона 11 мая.
По данным ведомства, с мая 2023 по январь 2024 года Андрей Гончаров уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей.
В прокуратуре также сообщили, что уголовное дело также возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении двоих руководителей общества с ограниченной ответственностью. Следователи МВД ходатайствуют об аресте всех фигурантов дела.