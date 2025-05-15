Напавшему на детей из-за снежка екатеринбуржцу вынесли приговор

Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Расследование находилось на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Выяснилось, что до инцидента подростки играли в отдалении в снежки, соревнуясь, кто дальше их бросит. При этом снег не попал ни в мужчину, ни в его собаку.