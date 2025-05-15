Под Самарой 27-летний водитель LADA Niva насмерть сбил 53-летнего мужчину 14 мая

В Нефтегорском районе региона произошло страшное ДТП. Подробности рассказали в областном ГУ МВД.
Как стало известно, молодой человек на «Ниве» на высокой скорости влетел в 53-летнего мужчину, который располагался на дороге в момент аварии.
Пострадавший скончался еще до приезда медработников.
На данный момент правоохранителями проводится проверка по факту произошедшего.
Напомним, что ранее под Тольятти также случилась смертельная авария — тогда погиб водитель.
Также, ранее стало известно, где в Самаре будут перекрыты дороги. Ограничения коснулись нескольких улиц города. Там будет идти подготовка к отопительному сезону 25/26. В связи с этим дорожное покрытие будет вскрыто.
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