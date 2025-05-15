В Башкирии скончался известный тренер Салавата Андрей Прокопов

В минувшую ночь скончался Андрей Анатольевич Прокопов, возглавлявший управление физической культуры и спорта администрации Салавата. Об этом сообщили в городской администрации.
Коллеги и подчиненные запомнили его как человека, обладавшего редкой энергией и искренней преданностью своему делу. На протяжении многих лет он вкладывал душу в развитие спортивного движения города, уделяя особое внимание работе с молодежью. Для многих жителей Салавата он стал не просто чиновником, а настоящим наставником и надежным товарищем, всегда готовым прийти на помощь.
Профессиональная биография Андрея Анатольевича тесно связана с баскетболом. Под его руководством были подготовлены десятки талантливых спортсменов, а достижения его воспитанников прославили город на всероссийском уровне. Даже занимая руководящую должность, он продолжал лично тренировать юных баскетболистов, передавая им свой богатый опыт и любовь к спорту.
В администрации города отметили его необыкновенные человеческие качества — жизнерадостность, чувство юмора и способность заряжать окружающих позитивом. По словам представителей мэрии, светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал. Родным и близким покойного были выражены глубокие соболезнования.
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