В Башкирии скончался известный тренер Салавата Андрей Прокопов

Коллеги и подчиненные запомнили его как человека, обладавшего редкой энергией и искренней преданностью своему делу. На протяжении многих лет он вкладывал душу в развитие спортивного движения города, уделяя особое внимание работе с молодежью. Для многих жителей Салавата он стал не просто чиновником, а настоящим наставником и надежным товарищем, всегда готовым прийти на помощь.