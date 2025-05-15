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Замглавы сельсовета Новосибирской области получила условный срок за хищение семи млн рублей

Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении заместителя главы администрации.

Источник: Сиб.фм

Новосибирский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве в отношении 48-летней бывшей замглавы администрации Боровского сельсовета.

По данным ведомства, с 2014 по 2022 год, занимая должности бухгалтера и заместителя главы, женщина похитила более семи миллионов рублей, используя служебное положение. Деньги начислялись фиктивному сотруднику и незаконно переводились ей самой в виде зарплаты, пенсий и пособий.

Суд приговорил подсудимую к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что Министра промышленности Новосибирской области Гончарова арестовали на два месяца.