Замглавы сельсовета Новосибирской области получила условный срок за хищение семи млн рублей

Новосибирский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве в отношении 48-летней бывшей замглавы администрации Боровского сельсовета.
По данным ведомства, с 2014 по 2022 год, занимая должности бухгалтера и заместителя главы, женщина похитила более семи миллионов рублей, используя служебное положение. Деньги начислялись фиктивному сотруднику и незаконно переводились ей самой в виде зарплаты, пенсий и пособий.
Суд приговорил подсудимую к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Напомним, что Министра промышленности Новосибирской области Гончарова арестовали на два месяца.