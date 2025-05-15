Замглавы сельсовета Новосибирской области получила условный срок за хищение семи млн рублей

По данным ведомства, с 2014 по 2022 год, занимая должности бухгалтера и заместителя главы, женщина похитила более семи миллионов рублей, используя служебное положение. Деньги начислялись фиктивному сотруднику и незаконно переводились ей самой в виде зарплаты, пенсий и пособий.