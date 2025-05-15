Годовалую девочку экстренно госпитализировали после нападения собаки в Приморье

Для транспортировки девочки из Кавалерово вылетел вертолет, на борт которого в Дальнегорске вместе с ребенком поднялась фельдшер местной больницы. Через несколько часов на площадке «Озерные ключи» их встретила бригада ТЦМК на реанимобиле в составе врача анестезиолога-реаниматолога Игоря Мовчанюка и фельдшера СМП Василия Литвишко. Они уже доставили ребенка в стационар, где в течение двух недель девочке накладывали мазевые повязки, проводили антибактериальную терапию с введением противостолбнячной сыворотки и давали обезболивающие препараты. Во вторник, 13 мая, малышку благополучно выписали.