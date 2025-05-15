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Годовалую девочку экстренно госпитализировали после нападения собаки в Приморье

Ребенка покусал беспородный и непривитый домашний питомец.

Источник: PrimaMedia.ru

Годовалую девочку экстренно госпитализировали после нападения собаки в Приморье. Ребенка покусал беспородный и непривитый домашний питомец, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока».

Девочку после нападения собаки спасли специалисты Территориального центра медицины катастроф Владивостокской скорой (ТЦМК) и Краевой клинической больницы № 2. В ТЦМК поступило обращение из Дальнегорской центральной городской больницы 30 апреля.

У ребенка зафиксировали множественные укушенные и оцарапанные раны лица и затылка, ссадины на шее, плечах и грудной клетке, дефект мягких тканей заушной области справа, сотрясение головного мозга. Ей была необходима помощь в отделении челюстно-лицевой хирургии больницы рыбаков. Первично обработали раны девочке в Пластунской районной больнице. После ее перевели в хирургическую службу Дальнегорской ЦГБ. Состояние ребенка оценивалось как стабильно тяжелое. Требовалась срочная госпитализация во Владивосток.

Для транспортировки девочки из Кавалерово вылетел вертолет, на борт которого в Дальнегорске вместе с ребенком поднялась фельдшер местной больницы. Через несколько часов на площадке «Озерные ключи» их встретила бригада ТЦМК на реанимобиле в составе врача анестезиолога-реаниматолога Игоря Мовчанюка и фельдшера СМП Василия Литвишко. Они уже доставили ребенка в стационар, где в течение двух недель девочке накладывали мазевые повязки, проводили антибактериальную терапию с введением противостолбнячной сыворотки и давали обезболивающие препараты. Во вторник, 13 мая, малышку благополучно выписали.

Напомним, агрессивная собака напала на женщину во Владивостоке. Пострадавшая получила укушенную рану. Полиция проводит проверку.