В Красноярском крае задержали межрегионального курьера-закладчика с наркотиками на 3 млн рублей

В автомобиле 62-летнего мужчины полицейские обнаружили пакет с метадоном общей массой около 500 граммов — это составляет порядка 1600 разовых доз. Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» оценивается более чем в три миллиона рублей.
По данным полиции, задержанный доставил крупную партию наркотических средств из Московской области по указанию куратора одного из интернет-магазинов для дальнейшего распространения через тайники-закладки.
Возбуждено уголовное дело. На время следствия наркокурьера заключили под стражу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют его возможную причастность к другим преступлениям, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.