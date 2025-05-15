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В Красноярском крае задержали межрегионального курьера-закладчика с наркотиками на 3 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД совместно с инспекторами ДПС задержали межрегионального курьера-закладчика на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе 798 км.

В автомобиле 62-летнего мужчины полицейские обнаружили пакет с метадоном общей массой около 500 граммов — это составляет порядка 1600 разовых доз. Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» оценивается более чем в три миллиона рублей.

По данным полиции, задержанный доставил крупную партию наркотических средств из Московской области по указанию куратора одного из интернет-магазинов для дальнейшего распространения через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело. На время следствия наркокурьера заключили под стражу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют его возможную причастность к другим преступлениям, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.