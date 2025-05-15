В Красноярском крае задержали межрегионального курьера-закладчика с наркотиками на 3 млн рублей

В автомобиле 62-летнего мужчины полицейские обнаружили пакет с метадоном общей массой около 500 граммов — это составляет порядка 1600 разовых доз. Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» оценивается более чем в три миллиона рублей.