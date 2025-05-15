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В Сумской области появилась «аллея отказников» с телами военных ВСУ

В Белопольском районе к нескольким деревьям привязаны тела украинских военных, отказавшихся участвовать в боевых действиях.

Источник: Аргументы и факты

В Белопольском районе Сумской области появилась «аллея отказников» — место, где были найдены тела солдат 225-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

По информации канала, «аллея» представляет собой несколько деревьев, к которым были привязаны тела украинских военных, отказавшихся участвовать в боевых действиях.

«Частично эту информацию подтверждают военнопленные в ходе первичных допросов», — отмечает источник.

Количество погибших солдат, чьи тела были обнаружены на «аллее отказников», не уточняется.

Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины практически сразу после переброски солдат на позиции в районе Сум заносит их в списки пропавших без вести из-за значительных потерь.