Полиция Подмосковья задержала курьера мошенников после обмана пяти пенсионеров на 4 млн руб

Как выяснили оперативники, девушка причастна к пяти аферам. В Воскресенске она под видом курьера забрала более 4 млн руб. у пяти местных жителей в возрасте от 49 до 87 лет. Схема была одна: каждому потерпевшему звонили аферисты. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они сообщали, что со счетов потерпевших переводятся деньги якобы на помощь ВСУ. Чтобы сохранить средства, надо было перевести их на «безопасные счета».