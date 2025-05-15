Полиция Подмосковья задержала курьера мошенников после обмана пяти пенсионеров на 4 млн руб

«По имеющейся информации, девушка стала сотрудничать с телефонными мошенниками, чтобы погасить свой долг. Ранее аферисты обманом убедили гражданку оформить на себя кредит, а полученные деньги передать им. Чтобы отдать возникшую задолженность, они предложили ей работу. В ее обязанности входило забирать денежные средства у пенсионеров, передавать их неизвестным или переводить на указанные банковские счета и крипто-кошельки, оставляя себе процент от суммы», — сказала собеседница агентства.
Как выяснили оперативники, девушка причастна к пяти аферам. В Воскресенске она под видом курьера забрала более 4 млн руб. у пяти местных жителей в возрасте от 49 до 87 лет. Схема была одна: каждому потерпевшему звонили аферисты. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они сообщали, что со счетов потерпевших переводятся деньги якобы на помощь ВСУ. Чтобы сохранить средства, надо было перевести их на «безопасные счета».
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Девушку-курьера заключили под стражу. Полицейские проверяют ее на причастность к другим преступлениям, а также вычисляют соучастников афер.