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Водитель сбил школьника на велосипеде и скрылся: подросток в коме, врачи борются за его жизнь

Vaib.uz (Узбекистан. 15 мая). Трагедия произошла в Навои 8 мая около 00:18 ночи. На перекрёстке улиц Садриддина Айни и Абдуллы Авлони, в махалле Бинокор, автомобиль Gentra, за рулём которого находился 29-летний мужчина, при повороте налево сбил велосипедиста, двигавшегося ему навстречу (Видео здесь).

Источник: Vaib.Uz

Пострадавшим оказался ученик 11-го класса местной школы. В результате столкновения подросток получил тяжёлые травмы и сейчас находится в состоянии комы в реанимационном отделении больницы. Его жизнь висит на волоске, врачи продолжают борьбу за его спасение.

Водитель после наезда не только не помог пострадавшему, но и покинул место ДТП, оставив несовершеннолетнего без какой-либо помощи. К счастью, в момент происшествия рядом оказался инспектор дорожно-патрульной службы, который, находясь вне службы и в гражданской одежде, оказал первую помощь и лично доставил школьника в больницу, чем, возможно, спас ему жизнь.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа. В результате осмотра и начатого расследования личность водителя была установлена, а автомобиль — найден. Как выяснилось, нарушитель уже дважды привлекался за управление транспортным средством без необходимых документов.

В настоящее время следственные действия продолжаются. По итогам расследования будет принято соответствующее законное решение, однако общественность требует жёсткого наказания для водителя, бросившего ребёнка умирать на дороге.