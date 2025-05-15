Водитель сбил школьника на велосипеде и скрылся: подросток в коме, врачи борются за его жизнь

Водитель после наезда не только не помог пострадавшему, но и покинул место ДТП, оставив несовершеннолетнего без какой-либо помощи. К счастью, в момент происшествия рядом оказался инспектор дорожно-патрульной службы, который, находясь вне службы и в гражданской одежде, оказал первую помощь и лично доставил школьника в больницу, чем, возможно, спас ему жизнь.