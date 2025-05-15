Водитель сбил школьника на велосипеде и скрылся: подросток в коме, врачи борются за его жизнь

Пострадавшим оказался ученик 11-го класса местной школы. В результате столкновения подросток получил тяжёлые травмы и сейчас находится в состоянии комы в реанимационном отделении больницы. Его жизнь висит на волоске, врачи продолжают борьбу за его спасение.
Водитель после наезда не только не помог пострадавшему, но и покинул место ДТП, оставив несовершеннолетнего без какой-либо помощи. К счастью, в момент происшествия рядом оказался инспектор дорожно-патрульной службы, который, находясь вне службы и в гражданской одежде, оказал первую помощь и лично доставил школьника в больницу, чем, возможно, спас ему жизнь.
На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа. В результате осмотра и начатого расследования личность водителя была установлена, а автомобиль — найден. Как выяснилось, нарушитель уже дважды привлекался за управление транспортным средством без необходимых документов.
В настоящее время следственные действия продолжаются. По итогам расследования будет принято соответствующее законное решение, однако общественность требует жёсткого наказания для водителя, бросившего ребёнка умирать на дороге.