Мошенники обманули актрису Веру Васильеву на 215 тыс. рублей

Сообщается, что на днях артистка получила сообщение в мессенджере от якобы ее бывшего руководителя. В сообщении говорилось о том, что в ходе проверки в бухгалтерии якобы выявлен факт незаконного получения Васильевой заплаты, который заинтересовал силовиков.