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Мошенники обманули актрису Веру Васильеву на 215 тыс. рублей

Злоумышленники убедили артистку перевести сбережения на «безопасный счет».

Источник: Аргументы и факты

Актриса петербургского Театра музкомедии Вера Васильева пострадала от действий мошенников, сообщает 78.ru.

«Злоумышленники обманули 78-летнюю актрису …, используя хитрую схему с участием вымышленных сотрудников ФСБ и полиции», — говорится в публикации.

Сообщается, что на днях артистка получила сообщение в мессенджере от якобы ее бывшего руководителя. В сообщении говорилось о том, что в ходе проверки в бухгалтерии якобы выявлен факт незаконного получения Васильевой заплаты, который заинтересовал силовиков.

Затем с артисткой связался по телефону «полицейский», который заявил, что она стала фигуранткой дела о финансировании ВСУ.

Впоследствии злоумышленники убедили Васильеву совершить перевод сбережений на «безопасный счет». Таким образом артистка лишилась 215 тыс. рублей.

Ранее звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, как его тещу и тестя обманули мошенники.