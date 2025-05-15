Мошенники обманули актрису Веру Васильеву на 215 тыс. рублей

Актриса петербургского Театра музкомедии Вера Васильева пострадала от действий мошенников, сообщает 78.ru.
«Злоумышленники обманули 78-летнюю актрису …, используя хитрую схему с участием вымышленных сотрудников ФСБ и полиции», — говорится в публикации.
Сообщается, что на днях артистка получила сообщение в мессенджере от якобы ее бывшего руководителя. В сообщении говорилось о том, что в ходе проверки в бухгалтерии якобы выявлен факт незаконного получения Васильевой заплаты, который заинтересовал силовиков.
Затем с артисткой связался по телефону «полицейский», который заявил, что она стала фигуранткой дела о финансировании ВСУ.
Впоследствии злоумышленники убедили Васильеву совершить перевод сбережений на «безопасный счет». Таким образом артистка лишилась 215 тыс. рублей.
Ранее звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, как его тещу и тестя обманули мошенники.