В Самарской области водитель KIA на скорости врезался в отбойник вечером 14 мая

На трассе «Обход Тольятти» произошла авария. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Водитель за рулем Kia Mohave набрал высокую скорость, не справился с управлением и влетел в отбойник.
Стало известно, что мужчина не обращался в медучреждения. Пострадала машина, у нее разбита передняя часть.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.
Ранее мы писали о смертельном ДТП, которое произошло также в Самарской области.
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