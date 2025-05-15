Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области водитель KIA на скорости врезался в отбойник вечером 14 мая

На трассе «Обход Тольятти» произошла авария.

На трассе «Обход Тольятти» произошла авария. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Водитель за рулем Kia Mohave набрал высокую скорость, не справился с управлением и влетел в отбойник.

Стало известно, что мужчина не обращался в медучреждения. Пострадала машина, у нее разбита передняя часть.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.

Ранее мы писали о смертельном ДТП, которое произошло также в Самарской области.

Больше новостей о Самаре и регионе ищите в телеграм-канале «МК в Самаре».