Катар не просто дарит Трампу президентский Boeing

«Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США обсуждают возможность передачи одного из наших самолетов 747−8 для использования в качестве Air Force One [борта номер один]. Этот вопрос находится на этапе юридической экспертизы», — отметил Аль Тани, передает РБК. Премьер-министр также подчеркнул, что предложение о передаче самолета может быть отозвано, если его признают незаконным.