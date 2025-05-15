Голодный варан съел выброшенного матерью младенца в Таиланде

Ранее Life.ru рассказал, что в Ираке домашний лев напал на своего хозяина и съел его, животное застрелили. Хищник отказался отходить от останков владельца и по животному открыли огонь. Сам погибший мужчина много лет содержал львов и других диких кошек на своей частной территории.