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Голодный варан съел выброшенного матерью младенца в Таиланде

Тело новорождённого ребёнка нашли в таиландском Бангкоке в районе Банг-Пхли, прохожие обнаружили малыша в пасти огромного варана и сразу же вызвали на место трагедии спасателей. Специалисты обнаружили, что ящер сначала откусил голову ребёнку, а после спрятался под домом с телом. Об этом сообщили в социальных сетях местных спасателей.

Источник: Life.ru

«Власти предположили, что ребёнка бросили вскоре после рождения, поскольку мать не могла о нём заботиться, и его нашёл голодный варан», — говорится в сообщении.

Отобрать добычу у варана не получилось, но спасатели забрали с места трагедии останки, которые вскоре были отправлены на экспертизу. Установить пол малыша на месте также было невозможно из-за нанесённых животным повреждений. На данный момент в городе проходит расследование, мать младенца также разыскивают, чтобы привлечь к ответственности.

Ранее Life.ru рассказал, что в Ираке домашний лев напал на своего хозяина и съел его, животное застрелили. Хищник отказался отходить от останков владельца и по животному открыли огонь. Сам погибший мужчина много лет содержал львов и других диких кошек на своей частной территории.