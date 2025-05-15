В Набережных Челнах кафе «Шаурмен» закрыли после отравления клиента

После того, как стало известно об отравлении клиента в набережночелнинском кафе «Шаурмен», туда тут же прибыли сотрудники Роспотребнадзора Татарстана. Они провели свое расследование.
В ходе него, был выявлен целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в одной моечной разом обрабатывались и овощи, и мясо, кроме того, было обнаружено 60,2 килограммов продуктов без какой-либо маркировки. Пока шло расследования подоспели анализы из больницы. У отравившегося клиента кафе выявили кишечную инфекцию.
«В отношении владельца кафе были составлены протоколы об административном правонарушении. Суд принял решение о закрытии заведения на 90 суток», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.
На данный момент двери кафе опечатаны.