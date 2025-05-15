В Набережных Челнах кафе «Шаурмен» закрыли после отравления клиента

В ходе него, был выявлен целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в одной моечной разом обрабатывались и овощи, и мясо, кроме того, было обнаружено 60,2 килограммов продуктов без какой-либо маркировки. Пока шло расследования подоспели анализы из больницы. У отравившегося клиента кафе выявили кишечную инфекцию.