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В Набережных Челнах кафе «Шаурмен» закрыли после отравления клиента

У пострадавшего медики выявили кишечную палочку.

Источник: Роспотребнадзор Татарстана

После того, как стало известно об отравлении клиента в набережночелнинском кафе «Шаурмен», туда тут же прибыли сотрудники Роспотребнадзора Татарстана. Они провели свое расследование.

В ходе него, был выявлен целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в одной моечной разом обрабатывались и овощи, и мясо, кроме того, было обнаружено 60,2 килограммов продуктов без какой-либо маркировки. Пока шло расследования подоспели анализы из больницы. У отравившегося клиента кафе выявили кишечную инфекцию.

«В отношении владельца кафе были составлены протоколы об административном правонарушении. Суд принял решение о закрытии заведения на 90 суток», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.

На данный момент двери кафе опечатаны.