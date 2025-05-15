Подростки в Марий Эл выполняли задания, поступавшие с Украины

По предварительным данным, весной 2024 года трое подростков в Йошкар-Оле, действуя из хулиганских побуждений и по мотивам национальной ненависти, избили иностранцев и местного жителя. Кроме того, один из этой группы подростков вместе со своим знакомым в интернете вступили в запрещенную в России террористическую организацию «Маньяки. Культ убийств».