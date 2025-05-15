ФСБ пресекла деятельность десятков telegram-каналов

Силовики задержали 57 администраторов Telegram-каналов, работавших на Киев.
В России пресечена деятельность 57 каналов и чатов в Telegram, которые распространяли неонацистскую и террористическую идеологию. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России. По данным ведомства, задержанные вели активную переписку с кураторами с территории Украины и получали от них инструкции по совершению диверсий и терактов на территории страны.
«Пресечена деятельность 57 администраторов каналов и чатов мессенджера “Telegram”, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию», — передает РИА Новости сообщение ФСБ. В ведомстве уточнили, что в средствах связи задержанных обнаружена переписка с украинскими кураторами, в которой содержались конкретные инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора.
В ФСБ добавили, что также были задержаны шесть человек, подозреваемых в организации нападений на учебные заведения в Москве и Тюмени, а также в подготовке насильственных акций в Кемерове и Ростове. Следственные органы продолжают процессуальное оформление задержаний. Кроме того, ФСБ сообщила о принятии профилактических мер в отношении 305 несовершеннолетних, которые находились под влиянием зарубежных модераторов, занимавшихся пропагандой деструктивной идеологии среди молодежи.