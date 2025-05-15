ФСБ пресекла деятельность десятков telegram-каналов

В ФСБ добавили, что также были задержаны шесть человек, подозреваемых в организации нападений на учебные заведения в Москве и Тюмени, а также в подготовке насильственных акций в Кемерове и Ростове. Следственные органы продолжают процессуальное оформление задержаний. Кроме того, ФСБ сообщила о принятии профилактических мер в отношении 305 несовершеннолетних, которые находились под влиянием зарубежных модераторов, занимавшихся пропагандой деструктивной идеологии среди молодежи.