Эстония атаковала танкер Габона, шедший в Приморск

Для перехвата танкера были задействованы патрульный корабль Kurvits, патрульный катер Raiu, а также вертолёты, самолёт и дроны. Сначала экипажу пытались навязать курс в территориальные воды Эстонии, чтобы облегчить захват, а после после неудачи попытались высадить на танкер и предпринимали попытки тарана и психологического давления.