Эстония атаковала танкер Габона, шедший в Приморск

Военно-морские силы Эстонии атаковали накануне танкер JAGUAR, который шёл под флагом Габона в нейтральных водах Финского залива. Судно следовало в порт Приморск, сообщают Telegram-каналы.
Для перехвата танкера были задействованы патрульный корабль Kurvits, патрульный катер Raiu, а также вертолёты, самолёт и дроны. Сначала экипажу пытались навязать курс в территориальные воды Эстонии, чтобы облегчить захват, а после после неудачи попытались высадить на танкер и предпринимали попытки тарана и психологического давления.
Экипаж, действуя слаженно, увеличил ход и сорвав обе попытки высадки. Наблюдатели уже назвали попытку Эстонии захватить судно в международных водах актом пиратства.
Ранее власти Эстонии объявили о мерах борьбы с «теневым флотом» России. Под этим предлогом они и нападают на суда.