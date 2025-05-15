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Эстония атаковала танкер Габона, шедший в Приморск

Агрессоры потерпели неудачу.

Военно-морские силы Эстонии атаковали накануне танкер JAGUAR, который шёл под флагом Габона в нейтральных водах Финского залива. Судно следовало в порт Приморск, сообщают Telegram-каналы.

Для перехвата танкера были задействованы патрульный корабль Kurvits, патрульный катер Raiu, а также вертолёты, самолёт и дроны. Сначала экипажу пытались навязать курс в территориальные воды Эстонии, чтобы облегчить захват, а после после неудачи попытались высадить на танкер и предпринимали попытки тарана и психологического давления.

Экипаж, действуя слаженно, увеличил ход и сорвав обе попытки высадки. Наблюдатели уже назвали попытку Эстонии захватить судно в международных водах актом пиратства.

Ранее власти Эстонии объявили о мерах борьбы с «теневым флотом» России. Под этим предлогом они и нападают на суда.