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В Башкирии мужчина избил жену и напал на полицейских

Житель Башкирии предстанет перед судом за избиение супруги и полицейских.

Источник: Комсомольская правда

В Агидели осудят мужчину, которого обвиняют в угрозах убийством, в уклонении отбывания наказания и применение насилия к полицейским. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По информации ведомства, в 2024 году мужчина освободился из тюрьмы, однако периодически нарушал порядок и условия ограничения свободы, сломал электронный браслет и не являлся отмечаться в полицейский участок.

Также в марте 2025 года мужчина избил жену и грозился ее убить. Женщина вызвала полицейских с просьбой помочь, но ее муж напал на сотрудников МВД и ударил их.

Свою вину мужчина признал.

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