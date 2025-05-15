В Башкирии мужчина избил жену и напал на полицейских

В Агидели осудят мужчину, которого обвиняют в угрозах убийством, в уклонении отбывания наказания и применение насилия к полицейским. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
По информации ведомства, в 2024 году мужчина освободился из тюрьмы, однако периодически нарушал порядок и условия ограничения свободы, сломал электронный браслет и не являлся отмечаться в полицейский участок.
Также в марте 2025 года мужчина избил жену и грозился ее убить. Женщина вызвала полицейских с просьбой помочь, но ее муж напал на сотрудников МВД и ударил их.
Свою вину мужчина признал.
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