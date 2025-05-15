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В Ростове подросток заключен под стражу за изготовление взрывчатых веществ

Ростовская область, 15 мая 2025. DON24.RU. В Ростове подросток заключен под стражу за изготовление взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

«В Ростове-на-Дону несовершеннолетний, используя химические реактивы, изготовил самодельным способом взрывчатые вещества и взрывное устройство, которые незаконно хранил у себя в квартире. Подростку предъявлено обвинение, он заключен под стражу», — говорится в сообщении.

В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты взрывное устройство и компоненты для его изготовления. Подростка проверяют на причастность к экстремистской деятельности.

Как уточняется, силовики также пресекли незаконную деятельность несовершеннолетних, являвшихся приверженцами идей запрещенных террористических организаций в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике. Следственными органами СК России продолжается работа в отношении несовершеннолетних, попавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию, и привлечение их к установленной законом ответственности.