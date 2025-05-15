В Ростове подросток заключен под стражу за изготовление взрывчатых веществ

Как уточняется, силовики также пресекли незаконную деятельность несовершеннолетних, являвшихся приверженцами идей запрещенных террористических организаций в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике. Следственными органами СК России продолжается работа в отношении несовершеннолетних, попавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию, и привлечение их к установленной законом ответственности.