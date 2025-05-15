Уничтожено пять ларьков. Взрыв в Батайске: торговые павильоны сгорели дотла

Очевидно, что в момент возгорания ни продавцов и поваров, ни хозяев заведения внутри не было. Однако испугало людей другое: совсем рядом расположен Батайский центр помощи детям. Поясним, это самый центр города. В нескольких шагах — администрация и больница, а также музей и парк имени Ленина.