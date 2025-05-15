Уничтожено пять ларьков. Взрыв в Батайске: торговые павильоны сгорели дотла

В Батайске ЧП: минувшей ночью там полыхали пять павильонов. К утру от торговых точек осталось лишь одно название. Чудом никто не пострадал. Официально причиной стало короткое замыкание — не выдержала проводка в одном из ларьков. Однако местные жители говорят, что слышали громкий взрыв.
Сейчас растерянные предприниматели, которые держали ларьки, пожалуй, ещё с 90-х годов, торопливо звонят друг другу и суетятся у места происшествия, огороженного сигнальной лентой. Что известно об этом событии, собрал Rostov.aif.ru.
Рядом парк и администрация.
Спешащие на работу прохожие и случайные зеваки, путь которых пролегает через улицу Куйбышева, сегодня утром непременно остановятся на пару минут и снимут видео — как сейчас выглядит место пожара в Батайске.
«Моя любимая шаурма — всё. Обалдеть… Просто по пеплу хожу», — жалуется одна из местных жительниц.
Свисающие со столбов и валяющиеся под ногами обрывки проводов, обугленные окна и двери, выбитые стёкла — то, что сейчас можно увидеть на месте бывшего кафе.
Те, кто живёт неподалёку, рассказывают, что слышали ночью взрыв. А вот что стало его причиной — неисправный газовый баллон или что-то другое, пока можно лишь предполагать.
По сообщениям очевидцев, палатка буквально взлетела на воздух. Огонь занялся около часа ночи в торговом павильоне с красивым названием «Дубай». Там готовили шаурму.
«Боже мой! Какой ужас! Страшно очень», — говорит, не сдерживая эмоций, один из очевидцев произошедшего. На кадрах, которые попали в распоряжение редакции, видны вырывающиеся клубы пламени. Огонь распространился на линии электропередачи, повредив провода.
Очевидно, что в момент возгорания ни продавцов и поваров, ни хозяев заведения внутри не было. Однако испугало людей другое: совсем рядом расположен Батайский центр помощи детям. Поясним, это самый центр города. В нескольких шагах — администрация и больница, а также музей и парк имени Ленина.
К счастью, никто из воспитанников детского учреждения либо просто прохожих не пострадал.
Тушили почти час.
В социальных сетях жители высказывают различные версии произошедшего, утверждая, что слышали громкий хлопок. По словам источника, знакомого с ситуацией, огонь занялся в торговом павильоне «Дубай». Туда, по слухам, всего три дня назад устроился на работу новый сотрудник. Сначала что-то замкнуло, возник пожар, а после жара спровоцировала взрыв газового баллона.
Как было на самом деле, ещё только предстоит выяснять дознавателям.
По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, в 1.43 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании торговых павильонов на улице Куйбышева, 165-в. К месту ЧП выдвинулись 14 спасателей с привлечением трёх автоцистерн. Примерно через 40 минут, в 2.20, пожар удалось локализовать на площади 80 кв. метров. Чтобы окончательно потушить огонь, понадобился почти час. Время ликвидации пожара — 2.36.
Как сообщили Rostov.aif.ru в пресс-службе администрации Батайска, к месту ЧП также были направлены бригада энергетиков и водовозка МБУ «Защита». Таким образом, всего над ликвидацией пожара и устранением его последствий трудились 16 человек с привлечением пяти спецмашин.