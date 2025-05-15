В Октябрьском районе Новосибирска вводят режим повышенной готовности из-за размыва дамбы

Напомним, о ситуации, потребовавший введения режима повышенной готовности, телеграм-канал Mash Siberia писал ещё 22 апреля. Сообщалось, что ещё в августе 2024-го местные жители писали обращения в различные инстанции, однако тогда во введении режима ЧС им было отказано. 18 апреля 2025-го после очередного выхода воды на проезжую часть, там обвалился тротуар. И люди опасаются, что остатки дороги, по которой местные дети ходят в школу, могут рухнуть вместе с пешеходами.