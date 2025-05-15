В Октябрьском районе Новосибирска вводят режим повышенной готовности из-за размыва дамбы

Власти Новосибирска вводят режим повышенной готовности в связи с размывом дамбы на улице Дубравы в Октябрьском районе. Проект соответствующего постановления за подписью мэра Максима Кудрявцева опубликован на сайте администрации мегаполиса.
Согласно документу, особый режим необходим для предотвращения чрезвычайных ситуаций связанных с размывом земляного полотна и обрушением покрытия тротуара автомобильной дороги на участке ул. Дубравы возле частного дома № 23 в переулке Камышенский Лог.
МКУ «Гормост» поручено незамедлительно провести обследование участка размыва земляного полотна и разрушения покрытия тротуара на данном участке, а также выполнить работы по восстановлению дамбы с устройством укрепления откосов насыпи и организованной системы водоотвода.
Напомним, о ситуации, потребовавший введения режима повышенной готовности, телеграм-канал Mash Siberia писал ещё 22 апреля. Сообщалось, что ещё в августе 2024-го местные жители писали обращения в различные инстанции, однако тогда во введении режима ЧС им было отказано. 18 апреля 2025-го после очередного выхода воды на проезжую часть, там обвалился тротуар. И люди опасаются, что остатки дороги, по которой местные дети ходят в школу, могут рухнуть вместе с пешеходами.
22 апреля 2025 пресс-служба прокуратуры сообщала о начале проверки по факту обрушения дамбы.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске вводят режим повышенной готовности из-за ливнёвки на Театральной.