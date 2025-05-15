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Крупный пожар произошел на птицефабрике в Свердловской области

Пожар произошел на птицефабрике в поселке Рефтинский.

Источник: ГУ МЧС по Свердловской области

Крупное возгорание произошло на птицефабрике в поселке Рефтинский (Свердловская область) — сгорело пустое здание цеха, куры не пострадали. Об этом сообщили ЕАН в ГУ МЧС региона.

Утром 15 мая на территории птицефабрики на улице Гагарина загорелось пустующее здание цеха. Площадь пожара составила 1620 кв. м. В тушении пожара участвовали 33 человека и 12 единиц спецтехники.

Пожарным удалось локализовать огонь, не допустив его дальнейшего распространения. В настоящее время открытое горение на месте пожара ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших на пожаре нет.