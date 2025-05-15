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Схватила внучку и бросилась прочь из квартиры: непонятный шум и запах дыма перепугал сибирячку

В Усолье-Сибирском загорелся двухквартирный дом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сибирячка проснулась от странного шума, который раздавался в доме. Придя немного в себя, она почувствовала запах дымы. Оказалось, помещение охватило пламя. 65-летняя женщина схватила свою 3-летнюю внучку и выбежала на улицу. После позвонила дочери, чтобы та вызвала спасателей.

Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, случилось все в Усолье-Сибирском ранним утром 15 мая 2025 года. Огонь полыхал в двухквартирном доме. По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания телевизионного кабеля. Благо, женщина вовремя проснулась — трагедии удалось избежать.

Причиной пожара стало короткое замыкание телевизионного кабеля. ГУ МЧС по Иркутской области.

— Пламя на 25 квадратах потушили семь специалистов с применением двух единиц техники, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Важно! МЧС просит тщательно следить за состоянием проводки и не перегружать электросеть. Ремонт стоит доверять лишь профессионалам, в доме лучше установить пожарный извещатель.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое пожарных погибли во время тушения пламени из-за халатности начальника.