Схватила внучку и бросилась прочь из квартиры: непонятный шум и запах дыма перепугал сибирячку

Сибирячка проснулась от странного шума, который раздавался в доме. Придя немного в себя, она почувствовала запах дымы. Оказалось, помещение охватило пламя. 65-летняя женщина схватила свою 3-летнюю внучку и выбежала на улицу. После позвонила дочери, чтобы та вызвала спасателей.
Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, случилось все в Усолье-Сибирском ранним утром 15 мая 2025 года. Огонь полыхал в двухквартирном доме. По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания телевизионного кабеля. Благо, женщина вовремя проснулась — трагедии удалось избежать.
Причиной пожара стало короткое замыкание телевизионного кабеля. ГУ МЧС по Иркутской области.
— Пламя на 25 квадратах потушили семь специалистов с применением двух единиц техники, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Важно! МЧС просит тщательно следить за состоянием проводки и не перегружать электросеть. Ремонт стоит доверять лишь профессионалам, в доме лучше установить пожарный извещатель.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое пожарных погибли во время тушения пламени из-за халатности начальника.