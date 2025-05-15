Схватила внучку и бросилась прочь из квартиры: непонятный шум и запах дыма перепугал сибирячку

Сибирячка проснулась от странного шума, который раздавался в доме. Придя немного в себя, она почувствовала запах дымы. Оказалось, помещение охватило пламя. 65-летняя женщина схватила свою 3-летнюю внучку и выбежала на улицу. После позвонила дочери, чтобы та вызвала спасателей.