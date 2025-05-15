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В Башкирии корректируют бюджет на 2025 год

В бюджет Башкирии на 2025 год вносятся изменения.

Источник: Комсомольская правда

На предстоящем майском заседании депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят проект изменений в региональный бюджет текущего года. Как сообщили в пресс-службе Курултая, планируется пересмотр как доходной, так и расходной частей бюджета.

В рамках бюджетных корректировок предусмотрено выделение дополнительного финансирования на модернизацию объектов коммунального хозяйства. Также запланировано перераспределение средств между различными статьями расходов для решения приоритетных задач социально-экономического развития республики.

Как пояснил спикер заксобрания Константин Толкачев, среди ключевых статей расходов значатся строительство новой школы в Кузнецовском затоне, рассчитанной на 2200 учащихся, и реконструкция напорных коллекторов в Нефтекамске. Особое внимание уделено социальной поддержке — в бюджете заложены выплаты для граждан, имеющих статус «Дети войны».

Значительная часть дополнительных ассигнований будет направлена на меры социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также на выплаты военнослужащим по контракту. Законопроектом также уточняются параметры привлечения заёмных средств.

После внесения всех изменений основные показатели бюджета Башкирии составят:

— доходная часть — 337,6 млрд рублей (увеличение на 0,1 млрд рублей);

— расходная часть — 347,4 млрд рублей (прирост на 5,9 млрд рублей);

— дефицит — 9,8 млрд рублей (увеличение на 5,8 млрд рублей).

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