В Челябинске за вооруженный разбой осужден военнослужащий

Приговор огласил гарнизонный военный суд.
Все произошло в начале декабря 2024 года. Злоумышленник напал на продавца магазина, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, — направил в ее сторону незаряженный пневматический пистолет, внешне похожий на пистолет образца 1933 года системы ТТ, — потребовал отдать находящиеся в кассе деньги.
Суд признал фигуранта виновным по части 1 статьи 162 УК РФ.
По совокупности с предыдущим приговором мирового судьи (его подробности и статья не называются) мужчине дали 4 года 6 месяцев исправительной колонии особого режима, рассказали в пресс-служба ЧГВС.