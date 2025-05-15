В Челябинске за вооруженный разбой осужден военнослужащий

Все произошло в начале декабря 2024 года. Злоумышленник напал на продавца магазина, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, — направил в ее сторону незаряженный пневматический пистолет, внешне похожий на пистолет образца 1933 года системы ТТ, — потребовал отдать находящиеся в кассе деньги.