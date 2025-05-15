Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске за вооруженный разбой осужден военнослужащий

В Челябинске за вооруженный разбой осужден военнослужащий по контракту, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Приговор огласил гарнизонный военный суд.

Все произошло в начале декабря 2024 года. Злоумышленник напал на продавца магазина, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, — направил в ее сторону незаряженный пневматический пистолет, внешне похожий на пистолет образца 1933 года системы ТТ, — потребовал отдать находящиеся в кассе деньги.

Суд признал фигуранта виновным по части 1 статьи 162 УК РФ.

По совокупности с предыдущим приговором мирового судьи (его подробности и статья не называются) мужчине дали 4 года 6 месяцев исправительной колонии особого режима, рассказали в пресс-служба ЧГВС.