В Самарской области мужчине вынесли приговор за избиение бывшей

В Самарской области 52-летний житель села Клявлино избил свою бывшую во время застолья. Все произошло в ноябре 2024 года. 56-летняя местная жительница обратилась в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Мужчина пришел в гости к своему знакомому, где была его бывшая сожительница. В ходе застолья между ними произошла ссора. Напившийся гость избил женщину», — рассказали в пресс-службе.
По данным полицейских, сельчанин нигде не работает, привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством этой же женщине, за что проходил обязательные работы. Сейчас его обвинили в нанесении побоев и завели уголовное дело.
Клявлинский районный суд уже вынес приговор. Мужчине назначили 240 часов обязательных работ.