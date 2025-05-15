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В Самарской области мужчине вынесли приговор за избиение бывшей

Житель Самарской области пришел в гости к знакомому и избил там свою бывшую.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области 52-летний житель села Клявлино избил свою бывшую во время застолья. Все произошло в ноябре 2024 года. 56-летняя местная жительница обратилась в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Мужчина пришел в гости к своему знакомому, где была его бывшая сожительница. В ходе застолья между ними произошла ссора. Напившийся гость избил женщину», — рассказали в пресс-службе.

По данным полицейских, сельчанин нигде не работает, привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством этой же женщине, за что проходил обязательные работы. Сейчас его обвинили в нанесении побоев и завели уголовное дело.

Клявлинский районный суд уже вынес приговор. Мужчине назначили 240 часов обязательных работ.